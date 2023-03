Btp Italia: al via il 6 marzo, cedola minima al 2% (Di venerdì 3 marzo 2023) Il titolo ha scadenza fissata al prossimo 14 marzo 2028. La prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà da lunedì 6 marzo fino a mercoledì 8 marzo, salvo chiusura anticipata Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 marzo 2023) Il titolo ha scadenza fissata al prossimo 142028. La prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà da lunedì 6fino a mercoledì 8, salvo chiusura anticipata

