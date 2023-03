Bryan Danielson: ‘Vorrei che l’Iron Man Match contro MJF fosse l’opener di Revolution 2023’ (Di venerdì 3 marzo 2023) In AEW è a già accaduto che un Match da 60 minuti aprisse lo show, il tutto risale a Dynamite Winter is Coming 2021 quando il Match titolato tra l’allora campione del mondo Adam Page e Bryan Danielson terminò in pareggio a causa del raggiungimento del time limit. Che possa accadere lo stesso anche a Revolution 2023? Bryan Danielson sarebbe favorevole a combattere nell’opener del prossimo pay per view. La bizzarra motivazione di Bryan Danielson L’American Dragon ha svelato ai microfoni di ‘Sports Illustrated’ le sue personali motivazioni dietro l’idea di voler combattere nell’opener di Revolution 2023. Il perché di tale volontà è dovuto al fatto che Bryan ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 marzo 2023) In AEW è a già accaduto che unda 60 minuti aprisse lo show, il tutto risale a Dynamite Winter is Coming 2021 quando iltitolato tra l’allora campione del mondo Adam Page eterminò in pareggio a causa del raggiungimento del time limit. Che possa accadere lo stesso anche a2023?sarebbe favorevole a combattere neldel prossimo pay per view. La bizzarra motivazione diL’American Dragon ha svelato ai microfoni di ‘Sports Illustrated’ le sue personali motivazioni dietro l’idea di voler combattere neldi2023. Il perché di tale volontà è dovuto al fatto che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Bryan Danielson: ‘Vorrei che l’Iron Man Match contro MJF fosse l’opener di Revolution 2023’ - TSOWrestling : Bryan Danielson vorrebbe aprire #AEWRevolution, almeno per non rovinarsi la regolarità del sonno #TSOW #TSOS - aew_italia : MJF & BRYAN DANIELSON rendono la faida una questione personale!!! - JoyBlack87 : @Heminguaddi Sul segmento di MJF io sono molto positivo, per la prima volta non è cattivo o stronzo per il gusto di… - TherealDamiano : @Zona_Wrestling Garcia, gli fai pinnare Bryan danielson, hai una storia già scritta con Jericho e invece lo trascur… -

AEW Revolution 2023: come vederlo in TV, streaming e match card Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento. Conference League 2022/2023: risultati e classifiche ... 49 Kalabiska, 52 Petrzela, 65 (r) Ljubicic, 74 Ljubicic) Ore 21 Belgrado - Nizza 1 - 1 (2 Bryan, ... 49 Brynhildsen, 58 Hussain) Ore 21 Gent - Djurgården 0 - 1 (37 Danielson) QUARTA GIORNATA - Giovedì ... AEW Revolution 2023: come vederlo in TV, streaming e match card Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento. Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon. Ecco la card completa dell'evento.... 49 Kalabiska, 52 Petrzela, 65 (r) Ljubicic, 74 Ljubicic) Ore 21 Belgrado - Nizza 1 - 1 (2, ... 49 Brynhildsen, 58 Hussain) Ore 21 Gent - Djurgården 0 - 1 (37) QUARTA GIORNATA - Giovedì ...Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon. Ecco la card completa dell'evento. Bryan Danielson vorrebbe lottare nell'opener di Revolution The Shield Of Wrestling Bryan Danielson vorrebbe lottare nell’opener di Revolution Bryan Danielson in una recente intervista ha rivelato la sua volontà di lottare nell'opener di AEW Revolution, per motivi legati al sonno. Matt Hardy: "Ecco chi potrebbe strappare in futuro il titolo a MJF" Il vile assalto fece infuriare Bryan Danielson e da allora i due sono in una faida che li vedrà di fronte con in palio la corona a AEW Revolution il 5 marzo in un Iron Man Match da 60 minuti. Alla ... Bryan Danielson in una recente intervista ha rivelato la sua volontà di lottare nell'opener di AEW Revolution, per motivi legati al sonno.Il vile assalto fece infuriare Bryan Danielson e da allora i due sono in una faida che li vedrà di fronte con in palio la corona a AEW Revolution il 5 marzo in un Iron Man Match da 60 minuti. Alla ...