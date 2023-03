Bruxelles: rinvio su stop motori termici dopo i no di Italia, Polonia e Bulgaria (Di venerdì 3 marzo 2023) Nuovo rinvio per il voto sul regolamento europeo che mette al bando i motori termici in Europa dal 2035. «Il voto alla riunione degli ambasciatori Ue - ha spiegato la presidenza di turno svedese della Ue - è stato rinviato a data da destinarsi. Il Coreper (la riunione degli ambasciatori) tornerà sulla questione a tempo debito», ha detto un portavoce europeo. Il regolamento prevede lo stop all'immatricolazione delle auto benzina e diesel dal 2035: il testo concordato con il parlamento europeo era già stato approvato in linea di principio con il voto contrario di Polonia e l'astensione della Bulgaria. Si è tirata indietro anche l'Italia, che inizialmente nei mesi passati aveva espresso il proprio assenso. In bilico anche la Germania. Ma sull'auto il governo ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Nuovoper il voto sul regolamento europeo che mette al bando iin Europa dal 2035. «Il voto alla riunione degli ambasciatori Ue - ha spiegato la presidenza di turno svedese della Ue - è stato rinviato a data da destinarsi. Il Coreper (la riunione degli ambasciatori) tornerà sulla questione a tempo debito», ha detto un portavoce europeo. Il regolamento prevede loall'immatricolazione delle auto benzina e diesel dal 2035: il testo concordato con il parlamento europeo era già stato approvato in linea di principio con il voto contrario die l'astensione della. Si è tirata indietro anche l', che inizialmente nei mesi passati aveva espresso il proprio assenso. In bilico anche la Germania. Ma sull'auto il governo ...

