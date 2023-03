Bruxelles | morta una neonata italiana di sei mesi | indagata l’educatrice dell’asilo nido

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una bimba di origini italiane èla notte del 2 marzo in Belgio, a, dopo tre giorni nella rianimazione di un ospedale del Paese, dove era già giunta in condizioni disperate e dove è stata mantenuta in stato di coma artificiale. L’incidente che ha provocato una grave frattura del cranio e in seguito l’emorragia cerebrale è avvenuto lunedì in un asilodi Kessel-Lo, vicino Lovanio.che era in servizio in quelle ore ha raccontato agli inquirenti che la piccola le è scivolata dalle braccia, cadendo sul fasciatoio. La versione non sembra però coincidere con le evidenze dell’esame medico: dopo un nuovo interrogatorio della polizia infatti la donna è stata accusata di percosse e lesioni volontarie.continua tuttavia a proclamarsi innocente: attualmente è in libertà ...