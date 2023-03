Bruno Astorre | una vita per il Lazio e la politica

(Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Il Partito Democratico e con esso tutta laitaliana piange il senatore, segretario del Pd, il cui corpo è stato trovato senzaa Palazzo Cenci, a Roma, dove aveva il suo ufficio. Unacaratterizzata dall'inscindibile legame con il territorio dal quale veniva, Roma e il. Lo stesso territorio che ha permesso addi scalare tutte le istituzioni, dal consiglio comunale di Colonna, ai Castelli Romani, fino alla Camera Alta del Parlamento. Nato a Roma, l'11 marzo del 1963,compie i primi passi nellacon la Democrazia Cristiana per essere eletto consigliere comunale a Colonna, a pochi chilometri dalla capitale, nel 1995 con il Partito Popolare ...

GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell'inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - caterina_manzi : RT @TeresaBellanova: Con la morte di Bruno Astorre perdiamo un caro amico e un collega attento e preparato. Una tragedia terribile. Ciao Br…

La salma del senatore del Pd, Bruno Astorre, ha lasciato palazzo dei Cenci, a piazza Sant’Eustachio, su un furgone della Polizia mortuaria. Agli inquirenti, ora, il compito di ufficializzare le cause ...Bruno Astorre, tanto il cordoglio per la morte del senatore Astorre nella sua Colonna, e in tutti i comuni dei Castelli Romani, il suo Collegio Elettorale dove era stato ...