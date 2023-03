Bruno Astorre si è suicidato | era senatore del Pd A palazzo Madama bandiere a mezz’asta

(Di venerdì 3 marzo 2023) E' morto ildel Partito democratico. Il parlamentare si trovava aCenci, uno degli edifici del Senato. L’esponente del Partito Democratico si è, lanciandosi, secondo fonti della polizia, dal quarto piano della finestra interna che affaccia sul cortile. Non sono chiari al momento i motivi che hanno portato al tragico gesto delstava vivendo un momento difficile della sua vita e aveva problemi personali. La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine rubricato come istigazione al suicidio. Il portone dell’immobile è stato chiuso. Poco prima sono entrati il segretario generale diaccompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di ...

La procura di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio in relazione alla morte del senatore del Partito democraticoche il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto ...Bandiere a mezz'asta in Senato per la morte di: polizia scientifica nel suo ufficio, le ...'La notizia della morte diè un dolore che lascia senza parole. Nel nostro rapporto non sono mancati scontri, anche duri, legati alla politica, ma non è mai venuta meno una simpatia ...

Chi era Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio morto oggi all’età di 59 anni. Fra pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni. Avrebbe compiuto 60 anni l'11 marzo Bruno Astorre, morto oggi nel suo ufficio a ...Il senatore Bruno Astorre è morto nella giornata di oggi. Aveva 59 anni. Astorre è deceduto mentre si trovava in un ufficio del Senato.