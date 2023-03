Bruno Astorre Pd suicida nel suo ufficio del Senato | Letta | ' Non ho parole'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - Delorean861 : RT @matt1news: TROVATO MORTO NEL SUO UFFICIO SENATORE PD BRUNO ASTORRE. SECONDO BOORDY SI TRATTEREBBE DI SUICIDIO (@MATT1NEWS / BORGHI) - CarloCalenda : La notizia della morte di Bruno Astorre è un dolore che lascia senza parole. Nel nostro rapporto non sono mancati s… -

Scontro tra treni in Grecia, Andreas sfida le fiamme e salva 10 persone: 'Ha rotto i vetri a mani nude, è stato un eroe', il senatore morto mentre lavorava negli uffici di Palazzo Cenci.E' morto il senatore del Partito democratico. Il parlamentare si trovava a palazzo Cenci, uno degli edifici del Senato.si è tolto la vita gettandosi dal palazzo. Già nelle settimane precedenti era apparso molto provato. Il ...Il senatore del Pdè morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato , a palazzo Cenci. Secondo le prime informazioni, scrive il Corriere della Sera ,sarebbe caduto da una finestra al ...

Morto Bruno Astorre, senatore Pd. Il cordoglio dei colleghi: "Ricorderemo la gioia nei tuoi occhi ridenti" Repubblica Roma

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti: fra le ipotesi al vaglio c’è quella di un gesto volontario È morto il senatore del Partito democratico Bruno Astorre. Il parlamentare, che si ...