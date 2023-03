Bruno Astorre morto in Senato | il parlamentare Pd aveva quasi 60 anni | tragedia in un ufficio a Palazzo Cenci Meloni | «Sono turbata»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - EnricoLetta : Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un sim… - novelli5stelle : Apprendo con dolore della scomparsa del Senatore Bruno #Astorre avvenuta poco fa. Mi unisco al cordoglio e porgo le… - matt1news : TROVATO MORTO NEL SUO UFFICIO SENATORE PD BRUNO ASTORRE. SECONDO BOORDY SI TRATTEREBBE DI SUICIDIO (@MATT1NEWS / BORGHI) -

Un senatore è stato trovato morto stamattina dentro gli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Si tratta di, parlamentare del Pd . Secondo quanto emerge in questi minuti, sul posto si sono recati gli agenti dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato . Il portone del palazzo è ...è morto mentre lavorava in Senato, il parlamentare Pd avrebbe compiuto 60 anni tra una settimana Grecia, scontro fra due treni: almeno 40 morti. 'Due carrozze polverizzate'. Arrestato ...Tragica notizia a Palazzo Madama. In un ufficio di Palazzo Cenci è stato trovato morto il senatore del Pd. Non si conoscono ancora i particolari e la notizia ha colto tutti di sorpresa. Attoniti i colleghi del senatore e gli staff del gruppo Pd. Il portone dell'immobile, uno dei Palazzi del ...

Bruno Astorre era nato a Roma l'11 marzo 1963. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di ...