Bruno Astorre morto in Senato, il parlamentare Pd aveva quasi 60 anni: tragedia in un ufficio a Palazzo Cenci. Meloni: «Sono turbata» (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Astorre avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni. Indaga la polizia di...

