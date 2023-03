Bruno Astorre morto in Senato | il parlamentare Pd aveva quasi 60 anni | tragedia in un ufficio a Palazzo Cenci Meloni | «Sono turbata»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - fattoquotidiano : Bruno Astorre, la commozione di parlamentari e amici fuori da Palazzo Cenci – Video - MauroSalvatori7 : RT @elenabonetti: Profondo cordoglio per la scomparsa del Senatore Bruno Astorre. Sono vicina alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutta… -

Se ne va, segretario del partito romano, senatore da dieci anni, politico di grande esperienza. È proprio in senato, a palazzo Palazzo Cenci - Maccarani, a piazza Sant'Eustachio dove ..."Al lavoro con unità, umiltà e umanità". Era il motto con cui il senatorenel 2018 ha conquistato la segreteria Pd del Lazio con il 70% delle preferenze, frutto di quel rapporto viscerale che nutriva con i territori. E oggi viene descritto proprio così dagli ..."oggi è un giorno di dolore per tutta la comunità democratica per la notizia che ci ha sconvolti della morte del senatore, persona che ha dato un contributo straordinario alla vita del partito sia nei ruoli istituzionali che politici. Ci stringiamo commossi al dolore della famiglia, sua moglie, tutti gli ...

Morto il senatore Astorre in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci Agenzia ANSA

“La scomparsa improvvisa di Bruno Astorre lascia davvero attoniti e profondamente addolorati. Le occasioni di collaborazione che ho avuto con lui, come Rettore di Tor Vergata, hanno rafforzato in me l ...Bologna, 3 mar. (askanews) - "oggi è un giorno di dolore per tutta la comunità democratica per la notizia che ci ha sconvolti della morte del senatore Bruno Astorre, persona che ha dato un contributo ...