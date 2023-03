Bruno Astorre morto in Senato. Avviate indagini

Leggi su zon

(Di venerdì 3 marzo 2023) E’oggi nel primo pomeriggio ilre del PD. Si trovava a Palazzo Cenci a Roma e dopo l’accaduto le porte del palazzo sono state chiuse, mentre l’entrata dell’ufficio coperta da teli rossi per impedirne la vista ai giornalisti. Tra qualche giornoavrebbe compiuto 60 anni e l’ufficio dove si trovava è stato sottoposto a perizie in quanto si è deciso di avviare leper accertamenti sulle cause del decesso. Molti sono i parlamentari che si sono riuniti in Piazza Sant’Eustachio, tra cui Nicola Zingaretti. Tante altre sono le persone sconvolte ed addolorate anche poichè non sono chiare le cause del decesso. Ilresi trovava in uno degli uffici del. Avrebbe compito 60 ...