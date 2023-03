Bruno Astorre | la partenza della Polizia Mortuaria dal Senato | le immagini

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 03 marzo 2023 Leda uno degli uffici del, in seguito alla scomparsa di

"oggi è un giorno di dolore per tutta la comunità democratica per la notizia che ci ha sconvolti della morte del senatore, persona che ha dato un contributo straordinario alla vita del partito sia nei ruoli istituzionali che politici. Ci stringiamo commossi al dolore della famiglia, sua moglie, tutti gli ...Roma, 03 marzo 2023 Le immagini della partenza della Polizia Mortuaria da uno degli uffici del Senato, in seguito alla scomparsa diQuesta mattina, intorno alle 12,50, il senatore del Pdè morto, dopo essere precipitato da una finestra al quarto piano di Palazzo Cenci, a Roma, dove si trovano gli uffici del Senato. Nonostante i tempestivi soccorsi, pernon ...

Morto il senatore Astorre in uno degli uffici del Senato, a Palazzo Cenci Agenzia ANSA

È precipitato da una finestra al quarto piano di Palazzo Cenci, dove si trovano gli uffici del Senato. Avrebbe compiuto 60 anni a giorni ...