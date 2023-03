Bruno Astorre | la morte sconvolge la politica | dal premier Meloni a Gualtieri | il cordoglio social

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi, senatore Pd e segretario regionale del Lazio , scuote laitaliana. Il 59enne è morto oggi, venerdì 3 marzo, mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - maurarossi9 : RT @lvogruppo: ??È DECEDUTO IL SENATORE DEL PD BRUNO ASTORRE IL 59ENNE È STATO RITROVATO SENZA VITA IN UNO DEGLI UFFICI DI PALAZZO MADAMA,… - pdabruzzo : RT @michelefina: Sono sconvolto e addolorato dalla tragedia della morte dell’amico Bruno Astorre. Il nostro Capogruppo del @pdnetwork nell’… -

Il senatore del Pdè stato trovato morto in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Aveva 59 anni. Si ipotizza che il politico si sia suicidato. La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un ..."Un avversario appassionato e leale". 'Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua ...La morte di, senatore Pd e segretario regionale del Lazio , scuote la politica italiana. Il 59enne è morto oggi, venerdì 3 marzo, mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. ...

Morto il senatore Bruno Astorre (Pd) in uno degli uffici del Senato, Agenzia ANSA

Si è tenuta ieri la riunione del direttivo del Movimento Civico Fronte Comune nel corso della quale sono state delineate le nuove azioni politiche da portare avanti ad Erice. Con l'ingresso in Consigl ...La morte di Bruno Astorre, senatore Pd e segretario regionale del Lazio, scuote la politica italiana. Il 59enne è morto oggi, venerdì 3 marzo, mentre ...