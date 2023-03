Bruno Astorre | chi era il senatore morto a Palazzo Cenci

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il parlamentare dem, punto di riferimento soprattutto per il territorio di Roma e del Lazio, è stato trovato senza vita in uno degli uffici del Senato. Segretario regionale del Pd, era aMadama dal 2013 e avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - DarioPanzac89 : RT @TeresaBellanova: Con la morte di Bruno Astorre perdiamo un caro amico e un collega attento e preparato. Una tragedia terribile. Ciao Br… - Celli_Seba : RT @Open_gol: ?? Il corpo senza vita del segretario regionale Pd del Lazio ritrovato a Palazzo Cenci, una delle sedi del Senato?? https://t.c… -

La procura di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio in relazione alla morte del senatore del Partito democraticoche il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto ...Le bandiere a palazzo Madama sono a mezz'asta per la morte del senatore del Pd. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, secondo quanto si apprende ha avuto la notizia all'arrivo in Israele dove si trova per una visita ufficiale. Ha sentito il magistrato ...Morte: cordoglio dai circoli dem di Cerveteri e Ladispoli - La morte del senatore e segretario regionale del Pd ,, ha sconvolto anche la politica locale. 'Non era solo il segretario regionale del Pd, non era solo un senatore di lunga esperienza amministrativa,era un amico', scrive il ...

Morto Bruno Astorre, il senatore Pd si è tolto la vita a Palazzo Madama. I colleghi: "Sconvolti e profondamen… Repubblica Roma

Bruno Astorre, una vita in politica, dalla Dc al Pd, ha scalato tutte le istituzioni L'esordio nel '95 col Ppi, consigliere a Colonna, poi le consiliature in Regione Lazio con Margherita e Ulivo.ROMA (politica) - L'apertura del fascicolo sarebbe un atto dovuto ilmamilio.it - contenuto esclusivo La Procura di Roma avrebbe avviato, come atto dovuto, un’indagine in relazione alla morte d ...