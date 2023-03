Bruno Astorre causa morte: la Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio (Di venerdì 3 marzo 2023) . Secondo le prime ricostruzioni, scrive il Corriere della Sera, Astorre sarebbe caduto da una finestra al quarto piano dell’edificio. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto. Bruno Astorre causa morte Fra le ipotesi al momento al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) . Secondo le prime ricostruzioni, scrive il Corriere della Sera,sarebbe caduto da una finestra al quarto piano dell’edificio. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.Fra le ipotesi al momento al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di un ... TAG24.

