Bruce Willis torna in pubblico dopo la diagnosi di demenza: ecco come sta (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attore è stato fotografato in compagnia di due uomini per le vie di Los Angeles e ai fan non è sfuggito il suo volto invecchiato e lo sguardo serio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attore è stato fotografato in compagnia di due uomini per le vie di Los Angeles e ai fan non è sfuggito il suo volto invecchiato e lo sguardo serio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rada_maja : RT @SkyTG24: Bruce Willis riappare in pubblico dopo l'annuncio della malattia. Le prime foto - SkyTG24 : Bruce Willis riappare in pubblico dopo l'annuncio della malattia. Le prime foto - GianlucaOdinson : Codice Mercury e l'incredibile storia vera a cui è ispirato il film con Bruce Willis! - qnazionale : Bruce Willis riappare in pubblico dopo l'annuncio della malattia. Come sta l'attore - Gigliom57 : RT @QLexPipiens: Direi che può essere istituzionalizzato assieme al povero Bruce Willis... -