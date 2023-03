Bruce Willis riappare in pubblico dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale (Di venerdì 3 marzo 2023) Cuffia grigia, felpa blu e mano in tasca: Bruce Willis riappare in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi di demenza frontotemporale. Le nuove foto e i video pubblicati dal Daily Mail, mostrano l’attore di Die Hard e Unbreakable, mentre cammina con due amici su un marciapiede di Santa Monica, in California. dopo il ritiro dalle scene dell’attore a causa di una diagnosi di afasia, lo scorso 16 febbraio era stata la moglie Emma Heming, insieme all’ex moglie Demi Moore, ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute di Willis svelando una diagnosi più specifica. «Dal momento in cui abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Cuffia grigia, felpa blu e mano in tasca:inper la prima voltal’annuncio delladi. Le nuove foto e i video pubblicati dal Daily Mail, mostrano l’attore di Die Hard e Unbreakable, mentre cammina con due amici su un marciapiede di Santa Monica, in California.il ritiro dalle scene dell’attore a causa di unadi afasia, lo scorso 16 febbraio era stata la moglie Emma Heming, insieme all’ex moglie Demi Moore, ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute disvelando unapiù specifica. «Dal momento in cui abbiamo annunciato ladi afasia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Bruce Willis riappare in pubblico dopo la malattia: tuta e cappellino a Los Angeles, così l'attore combatte la deme… - Tir3d_Bor3d : io che condivido il compleanno con Bruce Willis ma soprattutto con Shannon Beveridge e Cari Fletcher, provate a battermi...?? - ilmessaggeroit : Bruce Willis riappare in pubblico dopo la malattia: tuta e cappellino a Los Angeles, così l'attore combatte la deme… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Bruce Willis riappare in pubblico dopo l'annuncio della malattia. Come sta l'attore - rada_maja : RT @SkyTG24: Bruce Willis riappare in pubblico dopo l'annuncio della malattia. Le prime foto -