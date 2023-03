Brozovic non più indispensabile per l’Inter! Via con giusta offerta – CdS (Di venerdì 3 marzo 2023) Marcelo Brozovic potrebbe salutare l’Inter a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il croato non è ritenuto più indispensabile CEDIBILE – Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Il croato, visti i problemi fisici, sta facendo fatica in questa stagione. Tanto che, secondo il quotidiano, una sua possibile partenza nella prossima sessione di mercato è tutt’altro da escludere. Come per molti dei big nella rosa nerazzurra molto dipenderà dalle offerte, ma per Brozovic a pesare è anche la carta di identità: il croato ha appena compiuto trent’anni e la prossima potrebbe essere una delle ultime occasioni per ricavare una cifra importante dalla sua cessione. Alla finestra resta il Barcellona, con Xavi che stravede per il numero 77 ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Marcelopotrebbe salutare l’Inter a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il croato non è ritenuto piùCEDIBILE – Marcelopotrebbe lasciare l’Inter in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Il croato, visti i problemi fisici, sta facendo fatica in questa stagione. Tanto che, secondo il quotidiano, una sua possibile partenza nella prossima sessione di mercato è tutt’altro da escludere. Come per molti dei big nella rosa nerazzurra molto dipenderà dalle offerte, ma pera pesare è anche la carta di identità: il croato ha appena compiuto trent’anni e la prossima potrebbe essere una delle ultime occasioni per ricavare una cifra importante dalla sua cessione. Alla finestra resta il Barcellona, con Xavi che stravede per il numero 77 ...

