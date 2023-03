Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Brighton, UFFICIALE: rinnovo per Caicedo: Moises Caicedo, protagonista a gennaio di una telenovela di mercato che l… - infoitsport : Brighton, il club blinda il suo gioiello. Ufficiale il rinnovo per Caicedo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Caicedo ha rinnovato con il Brighton fino al 2027 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Caicedo ha rinnovato con il Brighton fino al 2027 - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Caicedo ha rinnovato con il Brighton fino al 2027 -

Ufficiale: Brighton, blindato Caicedo: rinnovo fino al 2027 Alfredo Pedullà

Tanto rumore per niente. Anzi, per un ricco rinnovo. Moises Caicedo, protagonista a gennaio di una telenovela di mercato che lo ha visto spingere per.È ufficiale: Moises Caicedo ha rinnovato con il Brighton fino a giugno 2027 con un'opzione per un'ulteriore stagione. Lo ha reso noto il ...