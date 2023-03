Brighton & Hove Albion vs West Ham United – probabili formazioni (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo i risultati contrastanti degli ultimi scontri di FA Cup, Brighton & Hove Albion e West Ham United tornano in Premier League con lo scontro di sabato 4 marzo all’Amex Stadium. I Seagulls sono passati ai quarti di finale della FA Cup grazie alla vittoria per 1-0 sullo Stoke City nel turno infrasettimanale, mentre gli Hammers sono stati sconfitti per 3-1 dal Manchester United. Il calcio di inizio di Brighton & Hove Albion vs West Ham United è previsto alle 16 Anteprima della partita Brighton & Hove Albion vs West Ham United a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo i risultati contrastanti degli ultimi scontri di FA Cup,Hamtornano in Premier League con lo scontro di sabato 4 marzo all’Amex Stadium. I Seagulls sono passati ai quarti di finale della FA Cup grazie alla vittoria per 1-0 sullo Stoke City nel turno infrasettimanale, mentre gli Hammers sono stati sconfitti per 3-1 dal Manchester. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 16 Anteprima della partitavsHama che punto sono le due ...

