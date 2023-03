BrianzAcque progetta 'water plaza' e bacino verde per raccolta acque piovane (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Una piazza completamente rinnovata sul modello delle 'water squares' d’Europa. E un bacino verde per la raccolta delle acque. Spazi urbani piacevoli e accoglienti che, in caso di eventi piovosi straordinari, si... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Una piazza completamente rinnovata sul modello delle 'squares' d’Europa. E unper ladelle. Spazi urbani piacevoli e accoglienti che, in caso di eventi piovosi straordinari, si...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: BrianzAcque progetta ‘water plaza’ e bacino verde per raccolta acque piovane - LiberoReporter : BrianzAcque progetta ‘water plaza’ e bacino verde per raccolta acque piovane - vivereitalia : BrianzAcque progetta 'water plaza' e bacino verde per raccolta acque piovane - Giornaleditalia : BrianzAcque progetta 'water plaza' e bacino verde per raccolta acque piovane - TV7Benevento : BrianzAcque progetta 'water plaza' e bacino verde per raccolta acque piovane - -