Brescia | spaccia mentre è ai domiciliari | arrestato Tornerà ai domiciliari

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato nuovamentedalla Polizia Locale nella zona di Via Vittorio Veneto adopo essere stato sorpreso are. L’uomo, un 44enne di origini senegalesi, si trovava già aiper lo stesso reato, ma questo non lo avrebbe frenato a continuare la sua attività illecita. L'articolo