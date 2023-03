(Di venerdì 3 marzo 2023) Rivoluzioni in casa, il neo tecnico Ramon Menezes ha stilato la lista dei giocatoripercontro ila Tangerei del 25 marzo. Confermati solo 11 giocatori rispetto alla squadra che ha giocato il Mondiale in Qatar, con nove calciatori esordienti nella Seleçao. Solo un “italiano” nella lista, il difensore della Roma. Questa la lista completa: Portieri: Ederson (Manchester City), Micael (Athletico Paranaense), Weverton (Palmeiras). Difensori: Roger(Roma), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Psg), Robert Renan (Zenit San Pietroburgo), Arthur (America), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Siviglia), Renan Lodi (Nottingham Forest). Centrocampisti: André (Fluminense), Andrey (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Brasile, i convocati per l'amichevole col #Marocco: presente il romanista #Ibanez -

... come annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa, ritroverà tra iPaul Pogba, ... Calciomercato Juve, Arthur può tornare in: pronte due offerteSecondo quanto riportato dal 'Mundo ...... Chiesa pure, entrambi puntano a un posto tra inel derby. E gli altri Di Kaio Jorge ormai si son perse le tracce, per lui si sta paventando l'ipotesi di un prestito inper ......inserito nell'elenco dei 25Uribe e Galeno, contro il Rio Ave entrambi alle prese con un fastidio all'adduttore della coscia sinistra, e Otavio, reduce da un periodo di cure inper ...

Franco Vazquez: il quasi eroe dei due mondi che giocò con Italia e ... Goal.com

Accolta la richiesta del Governo italiano. L'ex giocatore è stato condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione per violenza sessuale ...La Procura federale brasiliana ha espresso parere positivo per un processo in cui si esamini la richiesta presentata dall'Italia riguardante la possibilità che l'ex calciatore Robinho sconti nel suo P ...