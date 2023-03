Boxe: Scardina ancora in coma, condizioni gravi ma stabili (Di venerdì 3 marzo 2023) Il pugile azzurro, Daniele Scardina, si trova ancora in coma all’ospedale Humanitas di Milano, dopo l’operazione alla testa subita martedì sera per via di un’emorragia celebrale. Secondo le ultime ricostruzioni, il puglie ha accusato il malore in seguito ad un allenamento con uno sparring partner, presso una palestra di Buccinasco. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Il pugile azzurro, Daniele, si trovainall’ospedale Humanitas di Milano, dopo l’operazione alla testa subita martedì sera per via di un’emorragia celebrale. Secondo le ultime ricostruzioni, il puglie ha accusato il malore in seguito ad un allenamento con uno sparring partner, presso una palestra di Buccinasco. Le suerestano, ma. SportFace.

