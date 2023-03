Bottas il pilota ecologista: «Appena posso vado in bicicletta, mi libera la mente» (Di venerdì 3 marzo 2023) Le Parisien intervista il pilota finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas. Tra due giorni, il 5 marzo, riprenderà la stagione di Formula 1 in Bahrain. Il tema dell’intervista, però, è solo lontanamente l’automobilismo. Bottas parla della sua lotta per un ambiente migliore e per un pianeta più sano. Bottas racconta la sua passione per la bici. «Di solito sono molto impegnato con la mia carriera in Formula 1, come si può immaginare. Non è un lavoro che ci lascia molto tempo libero. Tuttavia, Appena posso, vado in bicicletta. Appena ho un giorno libero, pedalo. Ne ho bisogno per il mio equilibrio, la mia salute e per liberare la mia mente. Il ciclismo è diventato una parte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Le Parisien intervista ilfinlandese dell’Alfa Romeo Valtteri. Tra due giorni, il 5 marzo, riprenderà la stagione di Formula 1 in Bahrain. Il tema dell’intervista, però, è solo lontanal’automobilismo.parla della sua lotta per un ambiente migliore e per un pianeta più sano.racconta la sua passione per la bici. «Di solito sono molto impegnato con la mia carriera in Formula 1, come si può immaginare. Non è un lavoro che ci lascia molto tempo libero. Tuttavia,inho un giorno libero, pedalo. Ne ho bisogno per il mio equilibrio, la mia salute e perre la mia. Il ciclismo è diventato una parte ...

