Borussia Dortmund – RB Lipsia | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 3 marzo 2023) Riportiamo di seguito ledel match trae RB, valevole per la 23esima giornata di Bundesliga. La giornata 23 della massima serie tedesca si apre subito con un anticipo d’alta quota tra due delle squadre più in forma. Volendo fare un parallelo per rendere in maniera chiara l’idilliaco momento di forma che stanno vivendo i padroni di casa, potremmo usare il Napoli. I gialloneri, infatti, sono reduci da ben undici vittorie di fila tra campionato e Champions. Nelle ultime sette gare di Bundesliga, hanno messo a segno ben 20 reti, quasi 3 centri a partita; numeri che testimoniano uno strapotere offensivo spaventoso. Una vittoria nel big match di stasera consentirebbe aldi salire momentaneamente in vetta alla classifica con 3 punti di ...

Partita di cartello subito al venerdì al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund reduce da 9 vittorie in 9 partite nel 2023 prova a conquistare la vetta della classifica in solitaria. Di fronte il Lipsia, che non perde fuori casa dallo scorso settembre e dista... Fra i giovani difensori che crescono nella Grande Europa del calcio, il tedesco Nico Schlotterbeck merita una menzione speciale. Alla fine del campionato scorso il Borussia Dortmund ha anticipato tutti presentandosi dal Friburgo con 20 milioni e portando a casa il ragazzo che il ct Flick aveva già notato e chiamato per la prima volta qualche mese prima, a marzo...

Fra i giovani difensori che crescono nella Grande Europa del calcio, il tedesco Nico Schlotterbeck merita una menzione speciale...