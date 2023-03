Borussia Dortmund da 10 | batte anche il Lipsia e vola in testa alla Bundesliga!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 9 - La #Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca ???? tra Coppa UEFA e Europa League in 9 doppi conf… - fillppo05 : RT @DIRETTADCM: Il Borussia Dortmund vince contro il Lipsia e vola momentaneamente al primo posto ???? Siete d’accordo con le nostre pagelle… - DIRETTADCM : Il Borussia Dortmund vince contro il Lipsia e vola momentaneamente al primo posto ???? Siete d’accordo con le nostre… - cmdotcom : #BorussiaDortmund da 10: batte anche il #Lipsia e vola in testa alla #Bundesliga! - blackbearxs : VAI PRA CIMA BORUSSIA DORTMUND INFERNO DE TIME FOLGADO -

- Napoli- Chelsea Inter - Porto Paris Saint Germain - Bayern 2022 - 11 - 07 12:02:55 Champions League, via alla diretta Pedro Pinto saluta i telespettatori collegati e tutti i ...La partita- RB Lipsia di venerdì 3 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23° giornata della Bundesliga 2022 - 2023 ...Il lungo fine settimana del calcio internazionale decolla venerdì 3 marzo con- Lipsia (20.30) e atterra domenica sera con Betis - Real Madrid (21): il clou durante il viaggio, con il Classico inglese per eccellenza, Liverpool - Manchester United (domenica, 17.

Emre Can e Reus portano il Borussia Dortmund in testa: Lipsia ko Tuttosport

Le reti dell'ex Juventus e del capitano sanciscono il 2-1 finale e trascinano la squadra di Terzic a +3 sul Bayern Monaco, impegnato domani in casa dello Stoccarda. Inutile il gol di Forsberg ...Decidono Reus su rigore ed Emre Can, inutile la rete di Forsberg per gli uomini di Rose: gialloneri momentaneamente primi in attesa del Bayern ...