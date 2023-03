Borse, chiusura brillante grazie a colombe Fed. Petrolio in altalena su caso Emirati (Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente della Fed di Atlanta si è espresso in favore di rialzi dei tassi lenti e costanti. In Europa a febbraio l'attività economica si porta ai massimi da 8 mesi. Sale anche Wall Street. Rumors sulla possibile uscita di Abu Dhabi dal cartello Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente della Fed di Atlanta si è espresso in favore di rialzi dei tassi lenti e costanti. In Europa a febbraio l'attività economica si porta ai massimi da 8 mesi. Sale anche Wall Street. Rumors sulla possibile uscita di Abu Dhabi dal cartello

