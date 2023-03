Borsa: Milano (+0,8%) sale con Prysmian, debole Saipem (Di venerdì 3 marzo 2023) Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, con Prysmian in rialzo del 4% a 37,8 euro dopo le commesse da 1,8 miliardi in Olanda. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mibdello 0,8%, conin rialzo del 4% a 37,8 euro dopo le commesse da 1,8 miliardi in Olanda. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : #Borsa: le colombe Fed sostengono listini, a Milano (+0,7%) scatta Prysmian (RCO) - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - BJLiguria : Borsa: avvio positivo per Milano (+0,64%) - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 3 marzo: Ftse Mib e piazze europee in rialzo - amicosssss : I principali indici europei aprono in rialzo. L'Euro Stoxx50 è in aumento dell'0,59%, il Ftse Mib di Milano del 0,7… - StivaleDigitale : RT @MilanoFinanza: Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva grazie alla spinta di Wall Street e della Cina - MilanoFinanza News https… -