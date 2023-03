Borsa: Europa parte leggermente positiva, cauta Londra (Di venerdì 3 marzo 2023) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo in avvio di giornata: le Borse di Parigi, Amsterdam e Madrid salgono dello 0,5%, con Francoforte in crescita dello 0,4%. Più cauta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo in avvio di giornata: le Borse di Parigi, Amsterdam e Madrid salgono dello 0,5%, con Francoforte in crescita dello 0,4%. Più...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa parte leggermente positiva, cauta Londra: Parigi, Amsterdam e Madrid salgono dello 0,5% - 0Cicerone : RT @MilanoFinanza: Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva grazie alla spinta di Wall Street e della Cina - MilanoFinanza News https… - fisco24_info : Borsa: Asia positiva con Pmi Cina e inflazione a Tokyo: In lieve rialzo i futures sull'avvio dell'Europa, incerta P… - MilanoFinanza : Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva grazie alla spinta di Wall Street e della Cina - MilanoFinanza News… - ageitalia : Piazza Affari è la migliore borsa al mondo dopo i primi due mesi del 2023: una straordinaria performance frutto sop… -