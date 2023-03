(Di venerdì 3 marzo 2023) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico in generale rialzo dopo l'indice Pmi servizi Caixin cinese salito a 55 punti in febbraio e l'in decisa frenata. Ladella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Asia positiva con Pmi Cina e inflazione a Tokyo: In lieve rialzo i futures sull'avvio dell'Europa, incerta P… - ansa_economia : Borsa: Asia a fari spenti, Europa verso calo. In agenda inflazione Italia e Ue. Sotto la lente i verbali Bce #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia a fari spenti, Europa verso calo: In agenda inflazione Italia e Ue. Sotto la lente i verbali Bce - infoiteconomia : Borsa: la ripartenza della Cina spinge l'Asia, Hong Kong +4% - Italian : Borsa: la ripartenza della Cina spinge l'Asia, Hong Kong +4% -

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo dopo l'indice Pmi servizi Caixin cinese salito a 55 punti in febbraio e l'inflazione a Tokyo in decisa frenata. Ladella capitale giapponese ha chiuso infatti in aumento dell'1,5%, con Hong Kong che si avvia alla conclusione in crescita di un punto percentuale. Positiva dello 0,4% Shanghai, mentre l'indice ...... di portare l'Ue "dalla padella nella brace", passando dalla dipendenza energetica dal gas e dal petrolio russi a un'altra dipendenza geopolitica dalla Cina e dall'per quanto riguarda le materie ...leggi anche EurUsd in rialzo dopo previsione di Goldman Sachs su tassi Bcedi Milano oggi 2 ...cambia direzione, futures Usa in rosso I mercati dell'- Pacifico sono stati in gran parte ...

Borsa: Asia positiva con Pmi Cina e inflazione a Tokyo Agenzia ANSA

I mercati asiatici si muovono in rialzo grazie alle prospettive di una costante ripresa economica in Cina, supportata dalla lettura positiva del ...Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo dopo l'indice Pmi servizi Caixin cinese salito a 55 punti in febbraio e l'inflazione a Tokyo in decisa frenata. (ANSA) ...