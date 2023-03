(Di venerdì 3 marzo 2023) Ilnecessario per la fruizione delancora non c’è. Cresce, dunque, l’attesa per tornare a fruire della preziosa agevolazione che nel corso dei mesi precedenti ha riscosso molto successo. L’agevolazione consiste in 60 euro destinati all’acquisto di abbonamenti mensili o annuali e deve essere utilizzata entro il mese solare di emissione.in ritardo: a chi spetta estaLanza delper ilPer richiedere ilè necessario essere in possesso di alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Dai trasporti allo psicologo, i bonus 2023 bloccati dalla burocrazia - CorriereCitta : Bonus trasporti 2023, manca il decreto attuativo: cosa sta succedendo - PoliticaNewsNow : Dl carburanti, PD: 'Governo perde tempo, scaduti termini per decreto attuativo su bonus trasporti' - AmyShel88829821 : @LegaSalvini Ci sono molti studenti universitari che non trovando agevolazioni regionali aspettano il decreto attua… - andfra2019 : @LegaSalvini Buonasera, può fare qualcosa per il decreto attuativo del bonus trasporti 2023?? Molte molte famiglie… -

... e il governo non ha ancora emanato il decreto attuativo per dare attuazione alla proroga, seppur con condizioni peggiorative rispetto alla norma in vigore nel 2022, del. Si tratta di ...Daiedilizi a quello, dallo psicologo alle spese di vario tipo, c'è sicuramente spazio per ridurre in qualche modo l'impatto di queste misure che danno accesso a uno sconto in ...... favorendo il settore dei, che è stato particolarmente colpito negli ultimi mesi dal caro ... leggi anchebenzina 200 euro, perché ora conviene meno: quanto costerà in più ad aziende e ...

Bonus trasporti, che fine ha fatto WIRED Italia

Diversi sono i bonus e le agevolazioni che il governo ha deciso di riconfermare, prorogare o modificare per il 2023. Alcuni di questi, però, risultano oggi essere bonus “bloccati”. In alcuni casi, per ...Il governo Meloni sembra intenzionato a tagliare alcuni bonus per ridurre le aliquote Irpef: come potrebbero cambiare gli stipendi con la riforma fiscale.