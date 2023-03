Bonus nido 2023 | al via le domande

(Di venerdì 3 marzo 2023): già dal 27 febbraioè possibile utilizzare il servizio online presente sul sito web dell’INPS mediante il quale si può presentare la domanda di accesso per ottenere il rimborso delle rette degli asili, fino ad un importo massimo pari a 3.000 euro. L’ultimo giorno utile per la presentazione delle... TAG24.

... sarà attuato tenendo conto della misura già in atto del cosiddetto "Inps". Per coprire i costi l'amministrazione comunale prevede di utilizzare risorse per complessivi 160.000 euro .Al via ilasilo2023 . Dal 27 febbraio è disponibile sul sito dell' Inps il servizio online per inserire le domande per ottenere l'agevolazione, il rimborso delle rette degli asilifino a un ...Indice A chi spetta ilAsilo2023 Quanto rimborsa ilCome funzionaAsiloContributo retta asilo: come fare domandasupporto domiciliare: come si richiede ...

Bonus nido, al via le domande 2023: rette rimborsabili fino a un massimo di 3mila euro Il Sole 24 ORE

Il provvedimento per 6 mesi, da febbraio a luglio, anticipa quanto previsto dalla Regione Toscana per l’anno scolastico 2023/2024. L’assessore Testaferrata: “Una riposta positiva a un bisogno concreto ...Dopo lo sportello per il cittadino “Montorio Facile”, oggi nasce “Montorio Sociale”, il nuovo servizio gratuito del Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio, dedicato ai cittadini ...