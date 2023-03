Bonus asilo nido 2023, domanda al via: guida ai requisiti importi e istruzioni Inps (Di venerdì 3 marzo 2023) Al via le domande di Bonus asilo nido 2023. Dal 27 febbraio si possono caricare sul sito Inps le spese per le rette degli asili nido per ricevere un rimborso fino a 3mila euro. Con il Messaggio numero 889 del 2 marzo 2023 sono inoltre arrivate tutte le istruzioni per le domande 2023. Tra gli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, sopravvissuti all’introduzione dell’Assegno unico universale, figura il contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare a beneficio di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche.La misura, detta anche Bonus nido, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 3 marzo 2023) Al via le domande di. Dal 27 febbraio si possono caricare sul sitole spese per le rette degli asiliper ricevere un rimborso fino a 3mila euro. Con il Messaggio numero 889 del 2 marzosono inoltre arrivate tutte leper le domande. Tra gli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, sopravvissuti all’introduzione dell’Assegno unico universale, figura il contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asilipubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare a beneficio di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche.La misura, detta anche, ...

