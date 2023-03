Bologna, ubriaco al volante perde una ruota e uno specchietto: la reazione quando se ne accorge – Il video (Di venerdì 3 marzo 2023) ubriaco, senza uno pneumatico e senza uno specchietto. Basterebbe anche solo una di queste condizioni per convincere chiunque a non mettersi alla guida della propria auto. A quanto pare, però, non è sempre così. Mercoledì, a Galliera, in provincia di Bologna, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I video della polizia locale mostrano la sua auto – una Fiat Panda – sbandare per la strada e andare a sbattere contro il marciapiede. Anche dopo essersi accorto di aver perso una ruota e uno specchietto, l’uomo si rimette alla guida del veicolo, procedendo a zig zag per la carreggiata. Nel sangue dell’uomo è stato trovato un tasso alcolemico di 1,91 grammi per litro, quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. La sua patente è stata ritirata dalla ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023), senza uno pneumatico e senza uno. Basterebbe anche solo una di queste condizioni per convincere chiunque a non mettersi alla guida della propria auto. A quanto pare, però, non è sempre così. Mercoledì, a Galliera, in provincia di, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Idella polizia locale mostrano la sua auto – una Fiat Panda – sbandare per la strada e andare a sbattere contro il marciapiede. Anche dopo essersi accorto di aver perso unae uno, l’uomo si rimette alla guida del veicolo, procedendo a zig zag per la carreggiata. Nel sangue dell’uomo è stato trovato un tasso alcolemico di 1,91 grammi per litro, quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. La sua patente è stata ritirata dalla ...

