Bologna | Sartori | «Motta l’ho fatto seguire sin dalla scorsa stagione Rimpianto nel calcio? Drogba…»

Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport di Thiago Motta e la squadra. Le sue dichiarazioni: «Thiago Motta come allenatore mi ha sempre incuriosito tanto. L'ho seguito tanto allo Spezia ed ero rimasto colpito dal suo calcio. E' un grande lavoratore e comunicatore. In Serie A un lavoro eccellente lo sta facendo il Lecce con Corvino che ha fatto un lavoro super. Rimpianto in carriera? Drogba. Era praticamente fatta con l'Atalanta e saltò per pochissimo».

