Bologna, otto indagati per il pestaggio ai danni degli studenti di destra. Ma nessuno si è mai indignato… (video) (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono otto gli indagati a Bologna per il pestaggio ai danni degli studenti di Azione Universitaria avvenuto lo scorso maggio. Un’aggressione particolarmente violenta, accompagnata da slogan minacciosi come “Tornate nelle fogne” e “Vi uccidiamo tutti”. Episodio di cui certo nessuno ha sentito parlare a differenza della rissa al liceo Michelangiolo di Firenze. E di cui esiste un video postato oggi su Fb dal viceministro Galeazzo Bignami. Con preghiera di diffondere le immagini affinché si prenda atto dell’esistenza dello squadrismo “rosso” che però non fa indignare nessuno. Il senatore di FdI Marco Lisei si è polemicamente domandato: “Avete mai letto qualcosa a livello nazionale?”. No, forse un trafiletto nelle cronache ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Sonogliper ilaidi Azione Universitaria avvenuto lo scorso maggio. Un’aggressione particolarmente violenta, accompagnata da slogan minacciosi come “Tornate nelle fogne” e “Vi uccidiamo tutti”. Episodio di cui certoha sentito parlare a differenza della rissa al liceo Michelangiolo di Firenze. E di cui esiste unpostato oggi su Fb dal viceministro Galeazzo Bignami. Con preghiera di diffondere le immagini affinché si prenda atto dell’esistenza dello squadrismo “rosso” che però non fa indignare. Il senatore di FdI Marco Lisei si è polemicamente domandato: “Avete mai letto qualcosa a livello nazionale?”. No, forse un trafiletto nelle cronache ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Bologna, otto indagati per il pestaggio ai danni degli studenti di destra. Ma nessuno si è mai indignato… (video)… - dasimionato : RT @HoaraBorselli: Otto ragazzi di estrema sinistra sono stati rinviati a giudizio per aver aggredito studenti di destra alla facoltà di le… - sportli26181512 : Sartori e i retroscena di mercato: 'Avevo chiuso Drogba all'Atalanta': Trent'anni al Chievo cinque dei quali da gio… - ILMARCHESE__ : RT @HoaraBorselli: Otto ragazzi di estrema sinistra sono stati rinviati a giudizio per aver aggredito studenti di destra alla facoltà di le… - PLBologna : #BolognaMarathon #BM2023 divieto di sosta su tutta Piazza Otto Agosto dalle 00.30 alle 17.30 di domenica #5marzo ec… -