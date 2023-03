Bologna, il racconto dello studente aggredito: “Picchiato fuori da università, contro di noi in 20…” (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ci hanno sorpreso appena usciti dall’università”. A parlare all’Adnkronos è Alessio Sanfelici, uno degli esponenti del movimento studentesco “Azione Universitaria” aggrediti all’uscita della facoltà di via Zamboni, a Bologna, dove si tenevano le elezioni universitarie. Oggi la conclusione delle indagini e l’iscrizione di otto ragazzi, tra i quali anche una ragazza, nel registro degli indagati. “Erano almeno in venti, forse anche di più, qualcuno impugnava un’asta di una bandiera, quella che avevamo portato per mettere la nostra di ‘Azione Universitaria’, un altro aveva un moschettone che utilizzava come tirapugni. Ci dicevano ‘merde’, ‘vie da Bologna’, ‘dovete andare via di qua’, ‘fascisti di merda’ e poi ci hanno aggredito con calci e pugni, infierendo, come nel mio caso, quando ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ci hanno sorpreso appena usciti dall’”. A parlare all’Adnkronos è Alessio Sanfelici, uno degli esponenti del movimentosco “Azione Universitaria” aggrediti all’uscita della facoltà di via Zamboni, a, dove si tenevano le elezioni universitarie. Oggi la conclusione delle indagini e l’iscrizione di otto ragazzi, tra i quali anche una ragazza, nel registro degli indagati. “Erano almeno in venti, forse anche di più, qualcuno impugnava un’asta di una bandiera, quella che avevamo portato per mettere la nostra di ‘Azione Universitaria’, un altro aveva un moschettone che utilizzava come tirapugni. Ci dicevano ‘merde’, ‘vie da’, ‘dovete andare via di qua’, ‘fascisti di merda’ e poi ci hannocon calci e pugni, infierendo, come nel mio caso, quando ...

