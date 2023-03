Bologna, Alessio racconta il pestaggio degli squadristi rossi: io a terra e in sei mi prendevano a calci (video) (Di venerdì 3 marzo 2023) “Ci hanno sorpreso appena usciti dall’università. Erano almeno in venti, forse anche di più, qualcuno impugnava un’asta di una bandiera, quella che avevamo portato per mettere la nostra di ‘Azione Universitaria’, un altro aveva un moschettone che utilizzava come tirapugni. Ci dicevano ‘merde’, ‘via da Bologna’, ‘dovete andare via di qua’, ‘fascisti di merda’ e poi ci hanno aggredito con calci e pugni, infierendo, come nel mio caso, quando eravamo già a terra. Era il 19 maggio scorso, ma ricordo i giorni successivi, lo choc, la difficoltà a rimuovere quelle immagini dalla mia testa”. Il racconto di Alessio, uno dei ragazzi picchiati a Bologna Così racconta il pestaggio all’Adnkronos Alessio Sanfelici, uno degli esponenti del movimento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) “Ci hanno sorpreso appena usciti dall’università. Erano almeno in venti, forse anche di più, qualcuno impugnava un’asta di una bandiera, quella che avevamo portato per mettere la nostra di ‘Azione Universitaria’, un altro aveva un moschettone che utilizzava come tirapugni. Ci dicevano ‘merde’, ‘via da’, ‘dovete andare via di qua’, ‘fascisti di merda’ e poi ci hanno aggredito cone pugni, infierendo, come nel mio caso, quando eravamo già a. Era il 19 maggio scorso, ma ricordo i giorni successivi, lo choc, la difficoltà a rimuovere quelle immagini dalla mia testa”. Il racconto di, uno dei ragazzi picchiati aCosìilall’AdnkronosSanfelici, unoesponenti del movimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stelliosildrago : RT @SecolodItalia1: Bologna, Alessio racconta il pestaggio degli squadristi rossi: io a terra e in sei mi prendevano a calci (video) https:… - to45216961 : RT @SecolodItalia1: Bologna, Alessio racconta il pestaggio degli squadristi rossi: io a terra e in sei mi prendevano a calci (video) https:… - Donzelli : RT @SecolodItalia1: Bologna, Alessio racconta il pestaggio degli squadristi rossi: io a terra e in sei mi prendevano a calci (video) https:… - marco07808096 : RT @SecolodItalia1: Bologna, Alessio racconta il pestaggio degli squadristi rossi: io a terra e in sei mi prendevano a calci (video) https:… - millywo : RT @SecolodItalia1: Bologna, Alessio racconta il pestaggio degli squadristi rossi: io a terra e in sei mi prendevano a calci (video) https:… -