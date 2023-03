Bitti Giuseppe Pittalis uccide a colpi di mazza il fratello Giorgio

(Di venerdì 3 marzo 2023) Dramma familiare a(Nuoro) dove, 55 anni, ha ucciso il fratelli, allevatore di 61 anni. Il cinquantenne ha ucciso il congiunto adisi è costituito ai Carabinieri. Il delitto è avvenuto all’interno dell’azienda agricola di famiglia, al culmine di un litigio. L’omicidio è avvenuto nelle prime ore di venerdì mattina in località Sae Lussu, in aperta campagna. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia die del Nucleo investigativo di Nuoro e il personale medico del 118.

