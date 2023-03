Biscardi | «Inzaghi? Gli allenatori lo hanno capito! Non mi aspetto…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 3 marzo 2023) Maurizio, ospite su TMW Radio, ha parlato a proposito di Simone. Il giornalista analizza il modo che il tecnico dell’Inter ha di intendere il calcio PREVEDIBILE ? Maurizioha parlato della troppa prevedibilità del gioco di Simoneche è restio al cambiamento: «Io non lo dico da adesso perché ora sarebbe troppo facile. È dalla scorsa stagione che dico che ha perso uno scudetto con la squadra più forte del campionato. Poi se ci ricordiamo, Spalletti era quello che ti faceva fare almeno una o due posizioni in più di quello che era il valore reale dei calciatori. Io quindi non sono sorpreso per niente. Da lui non mi aspetto nessun cambiamento, perché se non ha cambiato in un anno e mezzo non lo farà più. Io ad esempio non ti so dire chi giocherà dopodomani, ma so che al venticinquesimo ...