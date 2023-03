Bio – Codici: “Tuteleremo i consumatori caduti nella maxi truffa. Necessario rafforzare controlli e certificazioni” (Di venerdì 3 marzo 2023) Dagli amici dell’associazione Codici, riceviamo questa interessante comunicato stampa, in merito alla maxi truffa nel settore bio smascherata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in un’indagine condotta con Gdf e Icqrf. Sul caso è stato predisposto un esposto alla Procura, con l’associazione pronta a tutelare i consumatori. Una maxi truffa, l’ennesima in un settore che continua a mostrare lacune preoccupanti. Questo il giudizio dell’associazione Codici sull’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con Guardia di Finanza di Caserta e Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, che ha smascherato una frode milionaria sul commercio di prodotti spacciati per bio, ma che di bio non avevano nulla. “Non è la prima in questo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) Dagli amici dell’associazione, riceviamo questa interessante comunicato stampa, in merito allanel settore bio smascherata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in un’indagine condotta con Gdf e Icqrf. Sul caso è stato predisposto un esposto alla Procura, con l’associazione pronta a tutelare i. Una, l’ennesima in un settore che continua a mostrare lacune preoccupanti. Questo il giudizio dell’associazionesull’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con Guardia di Finanza di Caserta e Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, che ha smascherato una frode milionaria sul commercio di prodotti spacciati per bio, ma che di bio non avevano nulla. “Non è la prima in questo ...

