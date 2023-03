Bimbo di due anni e mezzo muore in ospedale: 'Arresto cardiaco improvviso'. Disposta l'autopsia (Di venerdì 3 marzo 2023) Dramma nel modenese a Sassuolo , dove un bambino di due anni e mezzo è morto nella notte tra martedì e mercoledì in ospedale dopo essere stato portato in pronto soccorso nel pomeriggio dai genitori, ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) Dramma nel modenese a Sassuolo , dove un bambino di dueè morto nella notte tra martedì e mercoledì indopo essere stato portato in pronto soccorso nel pomeriggio dai genitori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Bimbo di due anni e mezzo muore in ospedale: «Arresto cardiaco improvviso». Disposta l'autopsia - SulPanaro : Bimbo di due anni e mezzo muore in ospedale: era ricoverato per febbre e gastroenterite - maurizioscatola : @vfeltri Dimostri la scolarizzazione di un bimbo di due anni. Il problema però è al contrario. Sei rintronato e in fin di vita cerebrale. - leone_ottanta : @boni_castellane Sono due uomini giusto due gay che hanno comprato un bimbo asiatico? il loro progetto di vita é pr… - Mswatzon1 : RT @Nikol863180341: Cara signora @SBruganelli è un opinionista non se lo dimentichi quindi vede sente e parla visto che il tuo bimbo si è… -