Bimba italiana di sei mesi muore per una caduta in un asilo nido belga. Aperta un'inchiesta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Belgio, bimba italiana di sei mesi muore al nido. Si sospetta sia stata vittima di percosse - LaCnews24 : Bimba italiana muore dopo caduta in un asilo in Belgio, aperta un’indagine: potrebbe essere stata picchiata… - infoitinterno : Bimba italiana muore all'asilo nido in Belgio dopo una caduta. Sospetti sulla maestra, indagini per percosse. I gen… - infoitinterno : Bimba italiana muore dopo caduta in un asilo in Belgio, aperta un’indagine - andfranchini : Bimba italiana di 6 mesi morta in un asilo in Belgio. 'Forse è stata picchiata' - Esteri -

Circostanze ancora da chiarire, c'è l'ipotesi di percosse. Il padre è di Pisa, la madre è della provincia di Lecce: da anni vivono in BelgioL'annuncio straziante dei genitori: 'Non si sveglierà più' Laha lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte in rianimazione in ospedale, per una frattura del cranio ed emorragia cerebrale.Un tragico incidente o l'esito fatale di brutali percosse . Unadi appena 6 mesi è morta la notte scorsa in Belgio , dopo aver lottato per più di tre giorni tra la vita e la morte in rianimazione in ospedale, dov'era giunta in condizioni già ...

Belgio, bimba italiana di sei mesi muore all'asilo nido. Indagini su percosse Corriere della Sera

La bimba è morta in Belgio in seguito alle ferite riportate per una presunta caduta. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati sull'educatrice dell'asilo nido. S'indaga per percosse ...Shadow Cade dalle braccia di una babysitter e muore dopo alcuni giorni in ospedale. La tragedia si è verificata in un asilo nido di Kessel-Lo, in Belgio, dove una bimba di soli 6 mesi – figlia di una ...