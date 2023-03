Bimba di 6 mesi muore all'asilo nido. Indagini su presunte percosse (Di venerdì 3 marzo 2023) La Bimba è morta in Belgio in seguito alle ferite riportate a seguito di una presunta caduta. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati sull'educatrice dell'asilo nido. S'indaga per percosse Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Laè morta in Belgio in seguito alle ferite riportate a seguito di una presunta caduta. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati sull'educatrice dell'. S'indaga per

Bimba italiana di 6 mesi muore al nido in Belgio, indagini su percosse. Cade dalle braccia di una babysitter e muore dopo alcuni giorni in ospedale. La tragedia si è verificata in un asilo nido di Kessel-Lo, in Belgio, dove una bimba di soli 6 mesi – figlia di una coppia italiana – è deceduta.