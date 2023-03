Bill Viola a Palazzo Reale | l’apoteosi della video arte

Leggi su funweek

(Di venerdì 3 marzo 2023) E’ considerato il maestro indiscusso, l’artista che più di tutti ha indagato questa forma espressiva, è in mostra a, a Milano, fino al 25 giugno. Una mostra che è un viaggio, elemento imprenscindibile per comprendere a pieno la poetica di: sono proprio i viaggi compiuti con la moglie Kira in giro per il mondo ad avergli ispirato le sperimentazioni che vediamo oggi. Sperimentazioni che partono da lontano, dalla musica elettronica e dagli anni ’70, e che hanno un punto fondamentale nell’incontro con l’rinascimentale italiana avvenuto a Firenze: è da questo soggiorno di 18 mesi chetrae la linfa artistica necessaria alle sue messe in scena ...