Biglietti falsi allo stadio e carte di credito clonate: così agiva la banda (Di venerdì 3 marzo 2023) Sei arresti e 250mila euro sequestrati dopo la scoperta di tagliandi non autenticati per le partite di Roma e Lazio: come si sono svolte le indagini Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Sei arresti e 250mila euro sequestrati dopo la scoperta di tagliandi non autenticati per le partite di Roma e Lazio: come si sono svolte le indagini

