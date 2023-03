Bielorussia, premio Nobel Ales Bialiatski condannato a 10 anni di reclusione (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anche Nobel Pace 2022 a Ales Bialiatski e a due Ong, una ucraina e una russa I sostenitori di Bialiatski considerano questa condanna una rappresaglia per il suo impegno sul fronte dei diritti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi AnchePace 2022 ae a due Ong, una ucraina e una russa I sostenitori diconsiderano questa condanna una rappresaglia per il suo impegno sul fronte dei diritti ...

