Bielorussia | “gravi violazioni dell’ordine pubblico” | condannato a 10 anni il premio Nobel per la pace Bialiatski

(Di venerdì 3 marzo 2023) Colpevole di “contrabbando” e di “azioni che violano gravemente l’ordine”: ilper labielorusso Alesè statovenerdì da un tribunale di Minsk a 10in una colonia penale di massima sicurezza. Il fondatore del centro per i diritti umani Viasna (“Primavera”), che l’anno scorso ha vinto il prestigioso riconoscimento insieme all’ong russa Memorial e al Centro ucraino per le libertà civiche. I suoi collaboratori e coimputati nel processo, Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich, sono stati condannati rispettivamente a nove e settedi reclusione. La leader dell’opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya ha definito “spaventosa” la condanna: “Dobbiamo fare di tutto per combattere ...

Laè guidata dal 1994 da Aleksandr Lukashenko , soprannominato ' l'ultimo dittatore d'Europa ' e il cui regime è accusato diviolazioni dei diritti umani. Chi è Bialiatski Già dagli ...Di fronte a proteste in, un colpo di stato in Kirghizistan, la vittoria della ... E infine, dell'Iran, paese sotto sanzioni e in balia didisordini interni, per il cui il disturbo ...Il gruppo annovera numerosi dissidenti del presidente dellaAljaksandr Lukashenko, tra ... causandodanni ad alcune sezioni cardine dell'aereo - in particolare avionica e antenna ...

Il premio Nobel per per la pace 2022 Ales Bialiatski, insignito del riconoscimento assieme all’organizzazione russa per i diritti umani Memorial e al Centro per le libertà civili dell’Ucraina, è stato ...(ANSA) - MOSCA, 03 MAR - La Bielorussia ha condannato a 10 anni il premio Nobel e attivista Ales Bialiatski: lo rende noto il centro per i diritti umani da lui fondato Viasna. Viasna ha dichiarato in ...