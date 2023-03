Bielorussia, condannato a 10 anni il premio Nobel Bialiatski (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Un tribunale bielorusso ha condannato il premio Nobel per la Pace, Ales Bialiatski, a 10 anni di prigione. E’ quanto rende noto con una dichiarazione il Viasna Human Rights Centre fondato dall’attivista per i diritti umani, specificando che Bialiatski è stato condannato per presunto contrabbando e finanziamento di “attività che violano l’ordine pubblico”, secondo quanto riporta la Bbc. All’attivista bielorusso è stato conferito il Nobel per la Pace del 2022, insieme all’associazione per i diritti umani russa Memorial e all’organizzazione per i diritti umani ucraina il Centro per le libertà Civili. Nella motivazione Bialiatski veniva descritto come “uno degli iniziatori del movimento per la democrazia emerso a metà degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Un tribunale bielorusso hailper la Pace, Ales, a 10di prigione. E’ quanto rende noto con una dichiarazione il Viasna Human Rights Centre fondato dall’attivista per i diritti umani, specificando cheè statoper presunto contrabbando e finanziamento di “attività che violano l’ordine pubblico”, secondo quanto riporta la Bbc. All’attivista bielorusso è stato conferito ilper la Pace del 2022, insieme all’associazione per i diritti umani russa Memorial e all’organizzazione per i diritti umani ucraina il Centro per le libertà Civili. Nella motivazioneveniva descritto come “uno degli iniziatori del movimento per la democrazia emerso a metà degli ...

